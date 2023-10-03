İşten atılınca arkadaşının motosikletini kundakladı

İstanbul'da geçen perşembe günü sabaha karşı yanan motosikletin kundaklandığı ortaya çıktı. Kundaklayanın ise motosiklet sahibi Caner E.'nin eski iş arkadaşı Mert A. olduğu anlaşıldı. Mert A. ve olaya karışan bir yakını gözaltına alındı. Şüphelinin 'Ben işten çıkarıldım. Caner E. benim iş arkadaşımdı. İşten atılmama o sebep oldu' dediği öğrenildi.

Habip ATAM

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Beylikdüzü ilçesinin Kavaklı Mahallesi'nde 28 Eylül'de yaşanan olayda Caner E.'ye ait motosiklet saat 03.20'de alev aldı. Yanarak kullanılamaz hale gelen motosiklet itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayın ardından yapılan incelemede, motosikletin kundaklandığı anlaşıldı. İstanbul Emniyeti çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olay yeri yakınlarında bulunan bir kamera görüntüsünde 3 kişinin iki motosikletle olay yerine geldiği belirlendi. Daha sonra aynı motosikletten inen 2 kişiden birinin elinde bidonla, yakılan motosikletin park halinde olduğu alana gittiği görüldü.

İŞ ARKADAŞI ÇIKTI

Caner E.'ye ait motosikleti ateşe verdiği iddia edilen 2 kişi kaçarken, polis o şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler Mert A. ve Eren K. polis ekiplerince yakalandı. İki şüpheli de gözaltına alındı. Mert A.'nın, motosikleti yakılan Caner E.'nin iş arkadaşı olduğu anlaşıldı.

“İŞTEN ATILDIM, CANER SEBEP OLDU”

İfadesi alınan Mert A.'nın “Caner E. ile uzun zamandır arkadaştık. Aynı işyerinde çalışıyorduk. Geçtiğimiz günlerde işten çıkarıldım. Buna Caner'in sebep olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten aramız bozuktu” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında, “mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Mert A. tutuklandı.

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