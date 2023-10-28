İstiklal Caddesi’nde bayraklara zarar verdi, gözaltına alındı
Beyoğlu'nda, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar verdiği ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi’ne asılan Türk bayraklarına zarar verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda, Türk bayraklarına zarar veren kişinin Ü.B. (33) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Ü.B’yi gözaltına alırken, olaya müdahale etmek ve polisi engellemeye çalışan G.Ö. (44) adlı kişiyi de yakaladı. Ü.B’nin gözaltı sırasında devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan Ü.B. ve G.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)