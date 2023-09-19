İstiklal Caddesi’nde iş merkezinde yangın

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 8 katlı Beyoğlu İş Merkezi'nin bodrum katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Beyoğlu İş Merkezi’nde saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştılar ve aynı zamanda itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar ve söndürdüler.

“İŞ YERİ KAPALI OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİK”

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle İstiklal Caddesi’nde bulunan Nostaljik Tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu. Ancak yangının kontrol altına alınmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Yangın sırasında müdahalede bulunan bir iş yeri çalışanı, yaşananları şu şekilde anlattı: “Dumanı gördüğümüzde hemen aşağıya indik. Yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık ve suyu açtık. Ancak iş yeri kapalı olduğu için yangına müdahalede sınırlı kaldık. Hemen itfaiyeyi aradık. Elektrikler kesildi ve daha sonra yangın çıktı. Elimizden geldiğince müdahale ettik, ancak bir dükkanda hasar oluştu.” (DHA)

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