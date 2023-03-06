İstinat duvarı çöken binanın otoparkında göçük oluştu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yanındaki inşaat çalışmaları sırasında daha önce istinat duvarı kısmen çöken Gül Hatun Apartmanı'nın otoparkında da yaklaşık 6 metrekarelik göçük oluştu.

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Fahri Korutürk Mahallesi 874’üncü Sokak’ta bulunan 6 katlı Gül Hatun Apartmanının istinat duvarı, 11 gün önce yanındaki inşaat çalışmaları nedeniyle çöktü. İnşaat çalışmaları devam ederken bu sefer de apartmanın otopark zemini çöktü. Otoparkta yaklaşık 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu. Sabah binadan çıktıklarında göçüğü gören apartman sakinleri, inşaat yetkililerine tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgede incelemede bulunan Mamak Belediyesi ekipleri, binadan tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığını belirtti.

Gül Hatun Apartmanı sakinlerinden Emre Acar (38), belediye çalışanlarının önceki kontrolünde binada risk görülmediğini söylediğini belirterek, “Yan binanın garajı çökmüştü zaten, şimdi bizimki de çöktü. Buna ne zaman müdahale edilecek, binalar yıkıldıktan sonra mı? Müteahhit, çöken alana yağmur suyu vurup toprak akıntısı olmasın diye branda örttü ama yukarısından gelen su da orayı etkileyebilir. Buradan oraya su gidiyor. Aynı şekilde orası da yıkılmaya başlayacak” diye konuştu.

‘BİZLİK BİR SORUN YOK’

İnşaat müteahhidi Şenol Koçak (45) ise tüm önlemleri aldıklarını ve binalara tehlike arz edecek bir durum kalmadığını söyleyerek, “Bugün beton dökülecek. Perde betonu döktükten sonra hiçbir sıkıntı ya da tehlike kalmayacak. Buradaki çökme, yukarıdaki binaların temelinin tam aşağıya inmemesi ve su almasından kaynaklı.

Çatıdan gelen su, otoparkta biriken su orayı patlattı, bizlik bir sorun yok. Belediye ile beraber istişare yapıp burada ne yapılacaksa projelendirdik ve bu projeye göre çalışmalarımızı yapıyoruz. 3 metre yüksekliğinde perde attık, 70 santimetre yüksekliğinde radya atıyoruz” dedi. (DHA)

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