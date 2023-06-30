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İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yangına müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiyeci yaralandı.

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İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Esat Çiçeklidağ’ın kullandığı 63 EK 810 plakalı itfaiye aracı, anız yangınına giderken Aşağı Beşyamaç Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile Engin Direk ve Abdulkadir Sayan yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Çiçeklidağ’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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