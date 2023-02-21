İtfaiye eri: Demirleri elimizle büktüğümüz oldu

Trabzon'dan gittikleri deprem bölgelerinde 14 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkarıp kente dönen itfaiye ekibindeki Erhan Saraç, o anları anlattı. Saraç, Orada öyle anlar oldu ki o betonlar, kolonlar, hafif geldi. Aletlerimizi dar olduğu için kullanamadık. Bükülmesi zor olan demirleri elimizle büktüğümüz de oldu dedi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 bin 283 personel ve 319 iş makinesi, bölgeye gitti. Afet bölgesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 41 itfaiye personeli, zamanla yarıştıkları arama kurtarma çalışmalarında 14 kişiyi sağ olarak enkazdan çıkardı.

Arama kurtarma ekipleriyle deprem bölgesine götürülen arama köpeği Rita’nın yönlendirmesiyle ekipler enkaz altından 3 kişiye de yaralı olarak ulaştı. Buradaki çalışmasını tamamlayarak Trabzon’a geri dönen ekipler, afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında yaşadıklarını anlattı.

ARKADAŞLARIMIZ 8 GÜN ENKAZDA ÇALIŞTI

Trabzon İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Fatih Yardımcı, “Ekibimiz depremin olduğu gün haberi alır almaz saat 4.30 itibariyle itfaiye alanında toplanmaya başladı ve 13 kişilik ilk ekibimiz birkaç saat sonra Adıyaman’a doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 3 ayrı ekiple olay yerine 10 araçlı olarak 41 kişi ve bir arama köpeğinin sevkini sağladık. Yaklaşık 8 gün boyunca enkazda arkadaşlarımız çalıştı. 14 canlı vatandaşımızı enkazdan çıkardılar. 57 vatandaşımızın ise cansız bedenine ulaşıp yakınlarına teslim ettik” dedi.

‘BENİ ÇIKARMA, ÇOCUĞUMU AL’ DEDİ

İtfaiye personeli Erhan Saraç, enkazda artçı depremlerle çökmeler ve dökülmeler meydana geldiğini belirterek, “Çok duygulandığım anlar oldu. Arabanın içinde içimi boşaltmak için ağladığım zamanlar oldu. Çünkü gerçekten zor bir ortamdı. O teyzeyi çıkarırken yanı başında çocuğu vardı, sıkışmıştı kolonun altında. Elimi tuttu ve ‘Beni çıkarma, çocuğumu al. Ben önemli değilim’ dedi. Ama teyzemiz öyle bir yerde sıkışmıştı ki kafasını bile çeviremiyordu. Arkasında bulunan çocuğunun durumunu göremiyordu. Çok kötü bir haldeydi çocuğu.

Ben de ‘tamam teyze, seni çıkartayım onu da alacağız’ dedim. Elimi sıktı ve ‘çocuğumu çıkart’ dedi. Teyzeyi çıkarttıktan sonra bayağı duygulandım. Çünkü çocuğundan haberi yoktu ve durumu da çok kötüydü. Çocuk yaşamını yitirdi.” diye konuştu.

‘ORADA AĞLAMAYI ÖĞRENDİK’

Çalışmalarda duygusal anlar yaşadıklarını belirten Saraç, “Orası tamamıyla duygusal bir ortam. Biz aslında depremden ziyade orada ağlamayı öğrendik. Allah kalanlara yardım etsin. Orada öyle anlar oldu ki, o betonlar, kolonlar bile hafif geldi. Bazı yerlere girdiğimizde aletlerimizi o noktalar dar olduğu için kullanamadık. Bükülmesi zor olan demirleri elimizde büktüğümüz yerler de oldu. Maneviyat dolu bir yer” diye konuştu.

‘MİNİK KIZ YAŞAM KORİDORUNDAN SÜRÜNEREK GELDİ’

Deprem bölgesinde yaşadığı anların hafızasına kazındığını anlatan Trabzon itfaiye görevlisi Yunus Emre Yazıcı da şunları söyledi:

“İlk gittiğimiz gün iki kişinin kurtulmasına vesile olduk. Onları kurtardıktan sonra bir adam yanımıza geldi ve ailesinin enkaz altında olduğunu hepsinin sağ olduğunu söyledi. Babaanne, anne ve 2 çocuk enkaz altında kalmıştı.

Ekipmanımızı toplayıp ivedilikle olay yerine intikal ettik ve ön çalışmamızı yaptıktan sonra direkt müdahaleye başladık. İlk önce babaanneyi kurtardık daha sonra 2,5 yaşında bir kızımız enkazda açtığımız yaşam koridorundan bize sürünerek geldi. Daha sonra anne Bebeğimi kurtarın dedi. Ekip arkadaşımız sürünerek anneye ulaştı ve bebeğini battaniyeye sarıp enkazdan çıkarttı. En son da anneyi aldık. Çocukları babaya teslim ettik. Biz daha önce de işimiz gereği hayatlara dokunduk ama bu çok farklı, çok değişik bir durum. Tarifi çok zor.”

RİTA 3 KİŞİ VE 1 KEDİ ENKAZDA TESPİT ETTİ

Arama köpeği Rita’nın eğitmeni İsmail Ersoy ise, Köpeğimiz Rita yavruyken benimleydi. 9 enkaz alanında köpekli arama çalışması yaptık. Enkazları Rita ile tararken 3 kişinin canlı olduğunu tespit ettik. 1 tane de kedi enkaz altından çıkarttık dedi. (DHA)

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