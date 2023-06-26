Abone Ol

İtfaiyeden kedi ve güvercin kurtarma operasyonu

Avcılar'da bir binanın cam balkonuna sıkışan güvercin ile Esenyurt'ta bir bahçede kafasını plastik kutuya sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İtfaiyeden kedi ve güvercin kurtarma operasyonu

Avcılar, Ambarlı Mahallesi, İlkbahar Sokak’ta bulunan bir binanın 4’üncü katında, cam balkon ile pencere arasında sıkışan güvercin, karşı binada oturan vatandaşlar tarafından fark edildi.

Evde oturanların bayram tatili için Rize’ye gittiğini öğrenen vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla ulaştıkları güvercini kurtardı.

Esenyurt’ta ise bir sitenin bahçesinde bulunan plastik kutuya kafasını sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


(DHA)

Ne güzel İstanbul!İlginizi ÇekebilirNe güzel İstanbul!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bayram tatili Esenyurt Kedi Rize
X Reklam