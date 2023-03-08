İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 bottaki toplam 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
YUNANİSTAN GERİ İTMİŞ
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 bottaki toplam 80 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)