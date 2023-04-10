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İzmir ve Manisa’da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Manisa ve İzmir'de, örgüt kurarak suç işlediği öne sürülenlere yönelik operasyonda 38 zanlı yakalandı.

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İzmir ve Manisa’da operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 aylık takip sonucunda İzmir ve Manisa’da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “resmi belgede sahtecilik”, “rüşvet ve özel belgede sahtecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek” suçlarını işlediği öne sürülen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

38 KİŞİ YAKALANDI

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, iki şehirdeki 53 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 zanlı yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı olan 3 şüphelinin, daha önce işledikleri farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu, 7 zanlıyı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (AA)

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