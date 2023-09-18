İzmir’de 1282 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
İzmir'de 7 Eylül'de cezaevinden firar eden ve 'Silahla yağma' suçundan 1282 yıl hapis cezası alan Ö.E., polis tarafından yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 Eylül günü cezaevinden firar eden ve silahla yağma suçundan 1282 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Ö.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Ö.E.’nin bir arkadaşının iş yerinde olabileceğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda Ö.E., arkadaşıyla birlikte yakalandı.
Cezaevi firarisi Ö.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)