Abone Ol

İzmir’de 170 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 170 yabancı uyruklu yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de 170 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Ekipler, semt genelinde 170 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yurda yasa dışı şekilde girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. (AA)

İzmir açıklarında sürüklenen 15 düzensiz göçmen kurtarıldıİlginizi Çekebilirİzmir açıklarında sürüklenen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı'Jandarma' gömleği giyip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandıİlginizi Çekebilir'Jandarma' gömleği giyip paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam