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İzmir’de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda bir otomobilde 55 bin 776 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli U.T. tutuklandı.

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İzmir’de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli U.T. yönetimindeki otomobil, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 55 bin 776 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza ele geçirilirken, sürücü U.T. gözaltına alındı.

Emniyet’teki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen U.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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