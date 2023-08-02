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İzmir’de 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili açıklarında 35 göçmen yakalandı.

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İzmir’de 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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