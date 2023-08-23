İzmir’de bir kişi sokakta ölü bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu, şüpheli bulunan durum üzerine soruşturma başlatıldı.
Bornova ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 7057/1 Sokak’ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı incelemede 43 yaşındaki Ali Arat’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda darp izlerine rastlanılmayan Arat’ın şüpheli bulunan ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. (AA)