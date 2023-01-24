İzmir’de geri dönüşüm atölyesinde yangın
İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kamil Tunca Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, araç geçişine kapatılan yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. (AA)