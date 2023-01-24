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İzmir’de geri dönüşüm atölyesinde yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İzmir’de geri dönüşüm atölyesinde yangın

Kamil Tunca Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, araç geçişine kapatılan yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. (AA)

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