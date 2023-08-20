İzmir’de husumetli oldukları kadın esnaf tarafından tabancayla vurulan çiftten koca öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan esnaflar sokakta karşılaşınca kavga çıktı. Sibel Kurt (61), komşuları karı-koca Nurhayat Akyıldız (63) ile Süleyman Akyıldız'ı (83) yanında bulunan tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan karı- kocadan Süleyman Akyıldız hayatını kaybetti, Sibel Kurt tutuklandı.

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İzmir’in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde dün saat 20.30 sıralarında, iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan ve sucu dükkanı olan iki esnaf sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Gerginliğin yükselmesiyle Sibel Kurt, yanında bulunan tabancayla karı-koca olan Nurhayat Akyıldız ile Süleyman Akyıldız’a ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Nurhayat Akyıldız bacağından, Süleyman Akyıldız ise göğsünden ve bacağından yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan karı-koca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

KOCA AKYILDIZ HAYATINI KAYBETTİ, ŞÜPHELİ KADIN TUTUKLANDI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan Süleyman Akyıldız bugün hayatını kaybederken, eşi Nurhayat’ın ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sibel Kurt ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurt çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)