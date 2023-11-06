İzmir’de kaçak botoks ürünü operasyonu

İzmir'de gümrük kaçağı dolgu, botoks ürünleri ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 25 şüpheli serbest bırakıldı.

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İzmir’de polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı botoks dolgu ürünleri ile sahte alkol ele geçirildi. 25 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılıp serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir’de gümrük kaçağı tıbbi dolgu ve botoks ürünleri ile güzellik merkezi sarf malzemelerinin satış ve dağıtımı yapıldığını belirledi.

ÜÇ BİNDEN FAZLA BOTOKS ÜRÜNÜ

Bu kapsamda, ilk olarak Konak, Karabağlar, Urla, Menemen, Güzelbahçe ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen 7 adrese, 2 Kasım’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Söz konusu adreslerdeki evlerde yapılan aramalarda 3 bin 750 botoks dolgu ürünü, 1000 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü, 319 botoks uygulama şırıngası ve dolgu malzemesi ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon TL olan ürünlere el konuldu. 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Şüpheliler işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

6.5 TON ETİL ALKOL

Öte yandan, polis ekipleri, 27 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesi amacıyla bir dizi çalışma yaptı. Belirlenen ev ve işyerlerine yapılan operasyonlarda 6,5 ton taklit etiketli etil alkol, 720 şişe muhtelif içki, 2 bin 996 cinsel içerikli ürün, 665 şarj aleti, batarya ve elektronik emtia, 183 elektronik sigara ve 10 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlere de el konuldu. Bu çalışmada ise 20 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Bu şüpheliler de işlemleri sonrası serbest bırakıldı. (DHA)

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