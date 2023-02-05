İzmir’de kuvvetli rüzgar ağaç devirdi
İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki araçların üzerine düştü. 2 araçta hasar meydana geldi.
Kentte gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 55 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle Konak ilçesindeki Plevne Bulvarı’nda bir ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi.
YOL KAPATILDI
İhbarla gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alıp, yolu kapattı. 2 araçta hasar oluşurken, devrilen ağacın kaldırılması ile yol açıldı. Bayraklı ilçesinde de şiddetli rüzgar etkili oldu. Manas Bulvarı’ndaki bir kafeteryanın tentesi rüzgar nedeniyle uçarken, taşıyıcı demir kolonları da devrildi. (DHA)