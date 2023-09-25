İzmir’de motosiklet sürücüsünün öldürülmesinde 5 gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken pusuya düşürülen Mustafa Akkavak, tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir’in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde 21 Eylül günü saat 00.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Mustafa Akkavak, 35 LGH 80 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, husumetli olduğu grup tarafından pusuya düşürüldü. Pusu kuran grup, Akkavak’a tabancayla ateş açtı. Kaçmaya çalışan Akkavak, koltuk altına isabet eden mermiyle yaralandı.

Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı. Akkavak ile arkasında yolculuk yapan kimliği belirlenemeyen kişi yola savruldu. Akkavak’ın yaralandığını gören yanındaki kişi, “Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın” diyerek bağırıp yardım isteyerek uzaklaştı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Akkavak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis şüpheli olarak G.Ş., M.F., A.Ü., A.A. ve M.Z.Ç.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 260 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)