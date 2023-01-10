Abone Ol

İzmir’de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak yağış il genelinde etkisini gösterirken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de sağanak etkili oldu

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğünce İzmir için yapılan sağanak uyarısı sonrası saat 18.30dan itibaren il genelinde etkili oldu.

Anadolu Caddesi, Gazi Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı.

Bazı noktalarda rögarlar taşarken, yollar göle döndü. Kordon Boyu da yer yer yağmur suyuyla doldu. Kuvvetli yağışın bugün gece saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. (DHA)

Sağanak 40 dakikada hayatı felç ettiİlginizi ÇekebilirSağanak 40 dakikada hayatı felç etti
X Reklam