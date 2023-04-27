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İzmir’de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

İzmir'de etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı.

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İzmir’de sağanak sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Halkapınar’dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı. (AA)

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