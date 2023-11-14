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İzmir’de sahte içki operasyonu: 40 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'deki operasyonlarda 40 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.

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İzmir’de sahte içki operasyonu: 40 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 40 ton etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-10 Kasım 2023 tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda 40 ton etil alkol, 57 bin sahte etiket, 2 dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü, işlemin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (AA)

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