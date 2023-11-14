İzmir’de sahte içki operasyonu: 40 ton etil alkol ele geçirildi
İzmir'deki operasyonlarda 40 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli serbest bırakıldı.
İzmir’de sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 40 ton etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-10 Kasım 2023 tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda 40 ton etil alkol, 57 bin sahte etiket, 2 dolum makinesi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü, işlemin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (AA)