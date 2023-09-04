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İzmir’de silahlı saldırı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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İzmir’de silahlı saldırı

Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi’nde kıraathane işleten Y.A. aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.G’nin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Y.A. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. (AA)

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