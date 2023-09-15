İzmir’de terk edilen bebeğin anne ve babası gözaltına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, dün gece yarısı mezarlığa terk edilen 1 günlük erkek bebek bulundu. Bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

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İzmir’in Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi Çınar Sokak’ta bulunan Yeniköy Mezarlığı’ndan dün gece yarısı bebek ağlama sesi geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mezarlıkta yapılan aramada, 1 günlük erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri, bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, bebeğin terk edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bebeğin annesinin Y.D., babasının ise Ş.T. olduğu tespit edildi. Evlilik dışı dünyaya geldiği belirtilen bebeğin anne ve babası, bugün gözaltına alındı. Y.D. ve Ş.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)