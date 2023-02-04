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İzmir’deki Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

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İzmir’deki Gölcük Gölü buz tuttu

Bozdağ’daki 1049 metre rakımlı Gölcük Mahallesi’nde bulunan gölün yüzeyinin buzla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı bölgeye gelenler, manzaranın tadını çıkardı.

TAMAMEN BUZ TUTTU

Mahalle esnafından Faruk Yayla, önceki gün gece saatlerinden başlayarak havanın soğuması nedeniyle gölün tamamen buz tuttuğunu dile getirdi. Yayla, “Kar bereketiyle geldi. İşletmemiz doldu taştı. Yazın 5 bin olan nüfusumuz şu an hafta sonları 20 bin kişiyi görüyoruz. Bu ender görülen bir olaydır. Herkesi Gölcük’e bekliyoruz.” dedi. (AA)

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