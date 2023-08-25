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İznik Gölü’ne giren yaşlı adam boğuldu

Bursa'da, İznik Gölü'ne girdikten sonra gözden kaybolan Ahmet Kavas (80), ekipler tarafından ölü olarak sudan çıkarıldı.

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İznik Gölü’ne giren yaşlı adam boğuldu

Bursa İznik Gölü Atiye sapağı mevkisinde saat 18.00 sıralarında sıcak havadan bunalarak suya giren Ahmet Kavas’ın bir süre sonra çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu cansız bedenine ulaşılan Kavas, sudan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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