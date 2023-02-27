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Jandarmadan minik depremzedeye doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da ailesiyle çadırda yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğuna sürpriz doğum günü düzenlendi.

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Jandarmadan minik depremzedeye doğum günü sürprizi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Adıyaman’da, merkeze bağlı Akpınar köyünde çadırda yaşayan aileleri ziyaret etti.

Ailesiyle çadırda kalan 7 yaşındaki Zehra Ela Şahin’in doğum günü olduğunu öğrenen kadın jandarma personeli, kız çocuğu için hazırlık yaptı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Pasta ve hediyelerle çadıra tekrar gelen jandarma ekibi, Zehra Ela’nın doğum gününü kutladı.

Zorlu şartlar altında etkinliğin düzenlenmesine sevinen Zehra Ela, jandarma personeline teşekkür etti. (AA)

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