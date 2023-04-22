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Japon mühendis, Tuzla’da feci şekilde can verdi

Tuzla'da Panama bayraklı Chemical Explorer adlı geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki (59), gemide bulunduğu sırada yükleme yapan vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Japon mühendis, Tuzla’da feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tersanesi’ndeki Panama bayraklı Chemical Explorer adlı kimyasal madde yüklü geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki vinç raylarında inceleme yaparken, vinç operatörü T. Ç. gemiye eşya yüklemeye çalıştı.

Hareket eden vincin çarpmasıyla Tatsuo Ozaki, bulunduğu yerden düşerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gemiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Japon mühendisin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tatsuo Ozaki’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, gözaltına alınan vinç operatörü T. Ç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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