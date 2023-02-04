Kablo hırsızları fiber kabloları çaldı, eritince ellerinde bir şey kalmadı
Denizli’de Telekom Müdürlüğünün fiber haberleşme hattını hedef alan hırsızlar hattan kabloları sökerek ilçeyi internetsiz bıraktı. Bakırı ortaya çıkarmak için kabloları yakan hırsızlar hayal kırıklığı yaşadı. JASAT operasyonu ile gözaltına alınan 4 kişiden üçü tutuklandı.
Denizli'de son dönemde elektrik ve internet altyapısına dadanan hırsızlar bu kez yakayı ele verdi.
Buldan ilçesine bağlı Bozalan Mahallesi'nde Telekom Müdürlüğünün internet hattını hedef alan hırsızlar hattın büyük bölümünü söktü, araca yükleyip ortadan kayboldu. İlçe, bir süre internetsiz kaldı. Görevliler hemen yenisini döşedi.
Kabloları içindeki bakırı ortaya çıkarmak için yakan hırsızlar hayal kırıklığı yaşadı. Fiber kablolar eriyip yok olurken geriye değerli malzeme kalmadı.
Şikayet üzerine bölgede çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi şüphelileri belirleyerek tek tek gözaltına aldı.
Hırsızlığı gerçekleştiren H.U. (20), M.U. (17) ve E.G. (18) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken kabloları yaktığı belirlenen A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.