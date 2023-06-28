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Kaçan kurbanlık trafik kazasında öldü

Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçıp yola çıkan kurbanlık koyun, minibüsün çarpması sonucu öldü. Kaza, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlanma: 18:10 - 28 Haziran 2023 Güncellenme:
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Şanlıurfa’da kesime götürülen koyun sahibinin elinden kaçtı. Peşindekileri kilometrelerce koşturan koyun, sahiplerine zor anlar yaşattı.

MİNİBÜS ÇARPTI, ÖLDÜ

Son olarak Karaköprü’de bir mağazanın önünde duran koyun, sahipleri hamle yapınca caddeye koştu.

Bu sırada yoldan geçen minibüs koyuna çarptı. Koyun ölürken yaşanan kaza cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

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