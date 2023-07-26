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Kaçmaya çalışan kardeşini vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde A.P., tartıştığı kardeşi Y.P.'yi tabanca ile vurarak yaraladı.

Yayınlanma: 13:07 - 26 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kayseri’de gerçekleşen olay, saat 10.00 sıralarında Cırgalan Mahallesi 366’ncı Sokak’ta meydana geldi. Y.P. ile ağabeyi A.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.P., belinden çıkardığı tabancayla kaçmaya çalışan kardeşi Y.P.’yi kolundan yaraladı. Yaralı Y.P., bir evin bahçesine sığındı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.P., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Gözaltına alınan A.P. ise polis merkezine götürüldü. (DHA)

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