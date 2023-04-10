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Kadıköy’de kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma vurdu. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

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Kadıköy’de kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Plaj Yolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 DRE 532 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak durdu. Otomobilde bulunan 5 kişi araç içinde sıkıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

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