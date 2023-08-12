Kadıköy’de otomobil, berber dükkanına girdi: 4 yaralı

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, berber dükkanına girdi. Yaşanan kazada 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

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İstanbul Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Hamiyet Sokak üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 LL 9303 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak berber dükkanına girdi.

Kazada, dükkanda bulunan Mustafa Özenç, İlhami Dönmez ve Volkan A. ile kaza esnasında kaldırımda bulunan 4 yaşındaki Mustafa Lütfü B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle dükkanda hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Berber dükkanı sahibi Necip Hakkı Kandemir, “Dükkanda 3 kişiydik. Arkadaşlar orada oturuyordu. Otomobil hızlı bir şekilde geldi. Burada çok sık kaza oluyor. Belediyeye buraya kasis koyması gerektiğini söyledik. Maalesef ufak bir çocuk da yaralandı” dedi. (DHA)