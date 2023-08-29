Kadıköy’de sözlü tartışma, bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü

İstanbul Kadıköy'de iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Müzellef M. tarafından bıçaklanan Muhammet Sefa P. eve gidip silahını alarak tekrar olay yerine geldi, kendisini bıçaklayan Müzellef M.'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Mandıra Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre Müzellef M. ile Muhammet Sefa P. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Müzellef M. üzerinde bulunan bıçakla Muhammet Sefa P.’yi yaraladı.

Bıçaklanan Muhammet Sefa P. yaralı halde cadde üzerinde bulunan evine giderek silah alıp olay yerine geldi. Muhammet Sefa P., Müzellef M.’ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (DHA)