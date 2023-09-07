Kadıköy’de taksilere denetim
İstanbul Kadıköy'de sivil trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında taksilerde bulunması gereken belgeler ve sürücülerin emniyet kemeri takma durumları kontrol edildi.
İstanbul Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde yapılan denetimlerde, 5 taksicinin emniyet kemeri takmadığı tespit edildi. Bu taksicilere toplamda 2 bin 180 lira ceza yazıldı.
Denetimler sırasında, taksilerde bulunması gereken belgeler de kontrol edildi. Sivil trafik ekipleri, taksi denetimlerini sürdüreceklerini açıkladı.