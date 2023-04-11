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Kadıköy’de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul Kadıköy'de toplu kedi ölümleriyle ilgili emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Kadıköy’de toplu kedi ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Zühtüpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ç.G’nin, kendi kedisi ile mahalledeki çok sayıda kedinin zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki ihbarı üzerine araştırma yapıldı.

Araştırmalar neticesinde mahalle çevresinde 10 kedinin telef olduğu tespit edildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen kedilerde zehirlenme veya kuduz benzeri bir hastalığa rastlanılmadığı öğrenildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının polis ekiplerince incelemeye alındığı kaydedildi. (AA)

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