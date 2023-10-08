Kadın çoraplı-baltalı hırsızlar yakalandı

Denizli'de başlarına kadın çorabı geçirip, ellerindeki balta ile güvenlik kamerasına kırarak girdikleri evden eşya çalan iki şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları ise başka güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi’nde 12 Eylül’de meydana geldi. Tanınmamak için başlarına kadın çorabı geçiren iki şüpheli, ellerindeki baltayla güvenlik kamerasını kırıp, bir eve girdi.

50 bin lira değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler, kaçtı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki diğer güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. JASAT, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, 11 ayrı suç kaydı bulunan İlker B. (31) ile sekiz ayrı suç kaydı bulunan Ali G.’yi (32) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.(DHA)

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