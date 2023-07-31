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Kadın işçi fabrikada feci şekilde can verdi

Bolu'da, bir fabrikada üzerine forklift devrilen kadın hayatını kaybetti.

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Kadın işçi fabrikada feci şekilde can verdi

Merkeze bağlı, Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde bulunan bir fabrikada işçi olarak çalışan 44 yaşındaki Nurten Çetin’in üzerine forklift devrildi.

GÖZALTINA ALINDI

Fabrika çalışanlarınca durumun bildirildiği 112 acil sağlık ekiplerince yapılan kontrolde forkliftin altında kalan Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Forklift sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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