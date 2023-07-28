Kadın şoför odasında bileklerinden kesilmiş halde bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir lojmanda bileklerinden falçata ile kesilmiş halde yatağında kanlar içinde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağıl Ortakent Mahallesi’nde bir rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan ve işletmenin Turgutreis’teki lojmanında konaklayan 51 yaşındaki Nalan Böler, bugün işe gitmedi.

İş yeri yetkililerinin aynı lojmanda kalan çalışanı arayarak durumu bildirmesi üzerine odaya giren iş arkadaşları, Böler’i yatağında kanlar içinde hareketsiz şekilde buldu.

İhbarın ardından sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde kollarından falçata ile kesik yarası olduğu görülen Nalan Böler’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böler’in cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk incelemelere göre Nalan Böler’in intihar ettiği olasılığı üzerinde duruluyor.