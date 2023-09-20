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Kadınların tartışması kanlı bitti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir kadın, ev yemekleri yapan G.K. isimli kadını iş yerinin önünde tabancayla vurdu. G.K. hastaneye kaldırılırken şüpheli ise gözaltına alındı.

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Kadınların tartışması kanlı bitti

Ergani ilçesi ev yemekleri yapan G.K. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın şüpheli, yanında getirdiği tabancayla G.K.’ya ateş etti. G.K., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

G.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli kadın ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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