Kafa kafaya çarpıştılar: Bir ölü, bir yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Veliköy Mahallesi’nde meydana geldi.
O.M.’nin kullandığı yabancı plakalı minibüs, karşı yönden gelen R.Y. idaresindeki 59 AAD 865 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü R.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü O.M. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve hafif ticari aracın hurdaya döndüğü görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)