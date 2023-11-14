Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada ölü ve yaralılar var.
Adıyaman-Kahta karayolu Kömür beldesi yakınlarında, M.A.Y. idaresindeki 06 RRZ 59 plakalı otomobil, M.Ç. idaresindeki 02 ABC 542 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
KURTARILAMADI
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 61 yaşındaki Abuzer Ulu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ulu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. (AA)