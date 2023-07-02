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Kafa kafaya çarpıştılar, yaralılar var

 Edirne'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 08:01 - 02 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Edirne’de gerçekleşen kazada, gece saatlerinde Kıyık Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 22 AAR 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek E.K.’nın kullandığı 34 NS 6032 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü A.Ö. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılıp, araçtaki bir kişi ile birlikte Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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