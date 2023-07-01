Kafedeki dut ağacı müşterilerin üzerine devrildi, 1’i ağır 4 yaralı
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı turistik Ören Mahallesi sahilinde bir kafeteryada oturan 4 kişinin üzerine ağaç devrildi. Olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Milas’ın turistik Ören Mahallesi sahilindeki bir kafeteryada oturan 4 kişinin üzerine asırlık dut ağacı devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 4 kişiyi, çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.
Ağacın altından çıkarılan 1'i ağır 4 yaralı Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen ağaç olay sonrası vatandaşlar ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.