Kağıt toplayıcısı kılığında geldiler araçları böyle soydular

Sultangazi'de, kağıt ve plastik toplama bahanesiyle çek çek arabasıyla dolanan kar maskeli 2 kişi, park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak, içeride bulunan inşaat malzemelerini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler fark ettikleri güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.

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Standart boyut

Gazi Mahallesi’nde çek çek olarak bilinen el arabasıyla kağıt ve plastik toplayarak dikkat çekmemeye çalışan kar maskeli iki şüpheli, saat 08.00 sıralarında park halindeki bazı araçların içini kontrol etti.

Daha sonra hafi ticari aracın yanına gelen şüpheliler, aracın içinde inşaat malzemeleri olduğunu gördü. Çevreden geçenlerin dikkatini çekmemek için bir süre oyalanan şüpheliler, fark ettikleri güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.

Görüntülenmediklerini düşünen şüphelilerden biri, el arabasında bulunan karton parçasını alarak, aracın arka camına yasladı. Ses çıkmaması için bu yöntemi kullanan şüpheli, aracın arka camını kırdı. Aracın içinde bulunan içinde bulunan inşaat malzemelerini çıkaran şüpheliler, hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çek çek arabasıyla sokağa gelen şüphelilerin, park halindeki aracın içine cep telefonu kamerasının ışığını tutarak baktıkları, yoldan geçenlerin şüphelenmemesi için bir süre bekledikleri, bu sırada fark ettikleri bir kameranın yönünü değiştirdikleri görülüyor. İki şüphelinin daha sonra aracın arka camını kırarak, içindeki malzemeleri çaldığı ve hızlı adımlarla uzaklaştıkları anlar kameraya yansıyor. (DHA)

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