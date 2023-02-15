Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin raporunda dikkat çeken ‘deprem’ detayı

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ‘Stratejik Plan 2020-2024’ raporunda ‘deprem’ kelimesi yalnızca dört kez geçiyor. Raporda, depreme tehlikesine karşı yapılacak faaliyetler ise “Deprem zararlarını azaltmaya yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi ve tatbikatlar yapılması” olarak anlatılıyor.

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 64 sayfalık ‘Stratejik Plan 2020-2024' raporunda ‘deprem' kelimesinin yalnızca dört kez geçtiği ortaya çıktı.

Belediye'nin şehrin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan GZFT analizinde, şehri tehdit eden unsurlar arasında “ilin deprem bölgesinde bulunması” ifadesi yer alırken faaliyet ve projeler arasında ise “Yangına hassas yerlerde yangın ve deprem zararlarını azaltmaya yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi ve tatbikatlar yapılması” önlem olarak gösterildi.

ŞEHRİ TEHDİT EDEN UNSURLAR ARASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ MALİYET DE GÖSTERİLİYOR

Belediye'nin ‘Stratejik Plan 2020-2024' raporunda yer alan GZFT analizine göre; şehri tehdit eden unsurlar arasında, ilin deprem bölgesinde yer alması da gösteriliyor. Deprem haricinde şehri tehdit eden unsurlar arasında ise kentsel dönüşüm projelerindeki yüksek kamulaştırma maliyetleri, nüfus artışı, mülteci sayısının artması ve sosyolojik/ekonomik yapıya etkisi sayılıyor. (ANKA)

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