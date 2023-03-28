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Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda hasara neden oldu

6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yapıların yanı sıra bazı mezarlıklarda da tahribat oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda hasara neden oldu

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinde birçok ev depremde yıkıldı.

Şahintepe Mahallesi’ndeki mezarlıkta yer alan kabirler, şiddetli sarsıntının etkisiyle hasar gördü, bazı mezar taşları kırıldı.

Sarsıntılar nedeniyle mezarlık duvarlarının bazı bölümlerinin yanı sıra mezarlık içerisinde bulunan müştemilat da yıkıldı.

Mezarlığın bir bölümünde de toprakta yarılmaların oluştuğu görüldü. (AA)

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