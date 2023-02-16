Abone Ol

Kahramanmaraş Türkoğlu’nda depremde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kahramanmaraş Türkoğlu’nda depremde yıkılan binalara ilişkin 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkoğlu’nda yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2’si savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı. (AA)

Tutuklanan müteahhit, yaptığı binaları depremden sonra tek tek dolaşmışİlginizi ÇekebilirTutuklanan müteahhit, yaptığı binaları depremden sonra tek tek dolaşmışYakalama kararı bulunan 2 müteahhit, kendi yaptıkları binalarda depremde hayatını kaybettiİlginizi ÇekebilirYakalama kararı bulunan 2 müteahhit, kendi yaptıkları binalarda depremde hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam