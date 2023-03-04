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Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur" denildi.

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Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur

Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medyada kentte içme suyu bulunmadığı yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* “Kahramanmaraş’ta içme suyu bulunmadığına ilişkin sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan gündem, gerçeği yansıtmamaktadır.

* İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur. İlimize içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmaktadır.

* Vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (DHA)

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