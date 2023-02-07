Kahramanmaraş yardım bekliyor: Kendi ailelerimizi enkazın altından kendimiz çıkarıyoruz

Kahramanmaraş'ı Onikişubat ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde bir enkazın önünden ağlayarak video çeken vatandaş, "Şehir merkezindeki bütün binalar yıkıldı. Ama yardıma gelen ne AFAD, ne başka biri, hiç kimse yok... Biz kendi ailelerimizi enkazın altından kendimiz çıkarıyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Enkazın altından herkes ölü olarak çıkıyor. Lütfen yardım etsinler" talebinde bulundu.

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7.7 ve 7.6’lık depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan vatandaşlar yardım bekliyor.

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na bir yakınının Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde bir enkazın önünden çektiği videoyu ulaştıran vatandaş, gece hava sıcaklığının çok düştüğünü, hala enkaz altında kalanların olduğunu ve henüz yardıma gelen ekip olmadığını, vatandaşların kendi imkanlarıyla enkaz altındakileri kurtarmaya çalıştığını söyledi.

“HERKES ÖLÜ ÇIKIYOR”

Videoda ağlayarak yardım talebinde bulunan vatandaş, “Şehir merkezindeki bütün binalar yıkıldı. Ama yardıma gelen ne AFAD, ne başka biri, hiç kimse yok… Biz kendi ailelerimizi enkazın altından kendimiz çıkarıyoruz. Çaresizce bekliyoruz. Enkazın altından herkes ölü olarak çıkıyor. Lütfen yardım etsinler” dedi.

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